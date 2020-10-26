Спасатели вытащили тонущего человека из Обводного канала

Инцидент произошел вечером 10 апреля.

Накануне спасатели вытащили из воды человека, тонувшего в Обводном канале. Спасатели успели помочь пострадавшему, несмотря на то, что очевидец перепутал адреса.

Лодки спасателей вечером 10 апреля искали тонущего в Фонтанке, в районе дома №90. Позже машины МЧС и полиции заметили на Обводном канале. Оказалось, очевидце перепутал адреса, но вовремя понял свою ошибку.

Человек жив. Информации о том, как он оказался в реке и в каком состоянии находился после спасения, уточняется.

Накануне также появилось видео спасения экстремала из ледяной Карповки.

Видео: Piter.tv