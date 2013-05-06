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Появилось видео спасения экстремала из ледяной Карповки

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Подростки смогли вытащить бедолагу со второй попытки. Они вызвали мужчине скорую помощь и одолжили куртку. Но спасенный пустился в бега.

Ночью в субботу, 10 апреля, юноши заметили тонущего в холодной воде молодого человека по имени Кирилл. Чтобы спасти экстремала, они оперативно связали из одежды трос. Но веревка оборвалась, и мужчина вновь упал в воду с высоты в полтора метра. Видеозаписью произошедшего поделился с Piter.tv источник в экстренных службах.

После первой неудачной попытки вызволить мужчину из беды дети спустились к воде и начали вытягивать тонувшего Кирилла своими силами. На этот раз у них все получилось. Прохожий одолжил замерзшему ныряльщику куртку. Дети вызвали скорую помощь. В это время спасенный сбежал с места происшествия.

На видео с камер наблюдения можно заметить, что подростки очень оперативно оказывали помощь мужчине. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что подросток ударил 14-летнего знакомого ножом во время ссоры во Всеволожске.

Видео: источник в экстренных службах

Теги: петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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