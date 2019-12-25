Подросток ударил 14-летнего знакомого ножом во время ссоры во Всеволожске

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Вечером 6 апреля в полицию через номер "112" обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что в лесополосе в микрорайоне "Южный" города Всеволожска ее 14-летнего сына ударили ножом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшему на место наряду заявительница объяснила, что ее сын, ученик 7-го класса, вернулся домой с ножевым ранением в области живота. Сопровождал мальчика 15-летний девятиклассник. Подросток заявил, что нанес ножевое ранение знакомому во время ссоры.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ЦРБ Всеволожска. Врачи диагностировали у мальчика непроникающее колото-резаное ранение в области грудной клетки. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где опросили и передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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