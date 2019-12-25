Мигрант порезал соотечественника возле ресторана "Корюшка" на Заячьем острове

Мужчину увезли в больницу с ножевым ранением брюшной полости.

Вечером 6 апреля в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 22-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением брюшной полости. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле ресторана "Корюшка" на Заячьем острове. На молодого человека напал 21-летний соотечественник и пырнул его ножом в живот. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии с шоком первой степени. Он пояснить ничего не смог, так как плохо владеет русским языком.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербурженка два дня истекала кровью в квартире на Ленина после конфликта с мужем.

Фото: Piter.TV