Петербурженка два дня истекала кровью в квартире на Ленина после конфликта с мужем

Мужчина ударил супругу ножом в живот.

Петербурженка два дня истекала кровью в квартире на проспекте Ленина после пьяного конфликта с мужем. Как стало известно Piter.TV, супруги поссорились 17 марта, а раненую в живот женщину обнаружил сосед 19 марта.

Прибывшая на место полиция установила, что вечером 17 марта 46-летний мужчина и 50-летняя женщина распивали спиртное, а потом повздорили. В пылу конфликта супруг схватился за нож и ударил им свою жену в живот. В итоге женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости и перитонитом.

С места изъяли следы рук и обуви, постельное белье со следами крови. В тот же вечер полицейские задержали по горячим следам супруга пострадавшей. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, мужчину поместили в изолятор.

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