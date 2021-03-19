Избитая в Петербурге битбоксерша Оля Кекс рассказала о ходе следствия

Ее обидчик тоже обратился с заявлением в полицию, сообщив, что девушка напала на него первой.

Битбоксерша Оля Кекс (настоящее имя Ольга Пьянова) опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о ходе следствия по делу об ее избиении. Во время беседы с подписчиками девушка едва могла сдержать слезы.

Как оказалось, обидчик Оли тоже обратился с заявлением в полицию, сообщив, что девушка напала на него первой, а он лишь принял участие в драке. Оля считает, что таким образом он хочет снять с себя ответственность.

Чтобы разобраться в ситуации и вывести обидчика на чистую воду девушка попросила подписчиков помочь и дать контакты адвоката, который бесплатно возьмется за ее дело.

"Мне не хочется, чтобы этот человек имел хоть какой-то шанс избежать ответсвенности, даже административной. Я не хочу верить, что возможно оправдать человека за такие действия", - отметила спортсменка.

Сейчас у нее уже нет никаких проблем со здоровьем, ничего не сломано, однако на лице можно заметить огромную гематому. Оля заявила, что ей плохо от того, что приходится с таким видом находиться на улице и в общественных местах

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали белоруса, который избил ОМОНовца у себя на родине.

Видео: Instagram / olyakeks