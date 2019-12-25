В Петербурге задержали белоруса, который избил ОМОНовца у себя на родине

Мужчина сбежал из-под стражи и находился в межгосударственном розыске.

В поселке Металлострой Колпинского района Петербурга задержали 41-летнего гражданина Белоруссии, который находился в межгосударственном розыске за избиение представителя власти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали в ночь на 17 марта у дома №18 на Полевой улице. 19 июня 2020 года в городе Молодечно в Минской области Белоруссии он оказал сопротивление сотрудникам ОМОНа. Мужчину задержали и поместили под стражу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время задержанному удалось сбежать и скрыться. Петербургские полицейские сообщили о поимке беглеца инициатору розыска.

Ранее мы писали, что петербуржец до смерти избил знакомого и похитил его телевизор.

Фото: Piter.TV