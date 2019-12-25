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Петербуржец до смерти избил знакомого и похитил его телевизор
Сегодня, 9:00
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Alena_Zinovieva

Петербуржец до смерти избил знакомого и похитил его телевизор

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Подозреваемого задержали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел 15 марта в квартире дома на Дунайском проспекте. На месте происшествия нашли труп 47-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что его до смерти избил знакомый, а после похитил телевизор и скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего".

Ранее мы писали, что в Кингисеппе мужчина с шизофренией переломал кости 73-летней матери.

Фото: pixabay.com

Теги: избиение, кража
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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