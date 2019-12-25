В Кингисеппе мужчина с шизофренией переломал кости 73-летней матери

От полученных травм женщина скончалась.

В Ленобласти задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 февраля в квартире дома №10 на Восточной улице в Кингисеппе. Там обнаружили тело 73-летней пенсионерки с многочисленными переломами.

В ходе следствия стражи порядка установили, что смертельные травмы женщине нанес ее сын. В ходе конфликта он жестоко избил мать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

С тех пор подозреваемый находился на лечении в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения". Накануне мужчину перевели из больницы в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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