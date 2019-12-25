Молодых супругов, убившую двух друзей в Мурино, отправили в колонию на 12 и 18 лет

Пара отравила приятелей наркотиком, а затем зарезала до смерти.

Ленинградский областной суд вынес приговор молодым супругам из Петербурга, признанных виновными в убийстве и разбое. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в 2019 году петербуржцы 1997 и 1999 года рождения убили двух своих друзей в Мурино.

Выяснено, что супруги заранее спланировали убийство своих приятелей, решив отравить их метадоном. Для этого злоумышленники привлекли третьего участника, петербуржца 1997 года рождения, он помог им купить наркотики на нелегальной интернет-площадке. Супруги добавили летальные дозы метадона в сок для своих друзей, выпивший сок мужчина сразу же потерял сознание, а женщина, не успевшая употребить смертельное количество отравленного напитка, пыталась позвать на помощь. Злоумышленник более 60 раз ударил потерпевшую и потерявшего сознание приятеля ножом по различным частям тела, оба скончались на месте. После расправы супруги вынесли из квартиры убитых более 1,7 млн рублей и различные гаджеты.

Суд отправил женщину на 12 лет в колонию общего режима, а мужчину – на 18 лет в колонию строгого режима. Кроме того, на шесть лет осудили и поставщика наркотиков для супругов-убийц.

Ранее мы писали, что молодого убийцу с улицы Фрунзе в Петербурге объявили в международный розыск.

Фото: pixabay