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Молодого убийцу с улицы Фрунзе в Петербурге объявили в международный розыск
Сегодня, 15:03
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himif

Молодого убийцу с улицы Фрунзе в Петербурге объявили в международный розыск

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Мужчина до смерти избил потерпевшего в ходе ссоры в январе 2019 года.

Следователи Петербурга расследуют дело, возбужденное по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Как сообщили в пресс-службе следкома, в январе 2019 года в квартире на улице Фрунзе молодой уроженец Таджикистана в ходе ссоры избил потерпевшего, и тот скончался на месте от полученных травм.

24-летнему Хсенжону Файозову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сейчас мужчина объявлен в международный розыск. На вид злоумышленнику 23-25 лет, мужчина среднего роста и крупного телосложения, волосы, брови, усы и борода густые и черные, лицо круглое. Следователи просят петербуржцев, знающих что-либо о местонахождении обвиняемого, сообщать по телефонам  570-66-71 или  02.

Ранее мы писали, что в Песочном в квартире нашли труп с огнестрельным ранением.

Фото: СК СПб

Теги: розыск, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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