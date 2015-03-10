В Песочном в квартире нашли труп с огнестрельным ранением

На месте изъяли ружье, 148 патронов, гильзу.

В поселке Песочный Курортного района обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 марта в 19:34 обратился знакомый погибшего. Выездом в поселок Песочный Курортного района в квартире дома 73 по улице Ленинградская, с огнестрельным ранением в туловище из своего гладкоствольного охотничьего ружья обнаружен труп 66-летнего мужчины.

Труп направили в морг. Изъято: ружье, 148 патронов, гильза.

Ранее в Колпино у мусорного бака нашли труп младенца в одеяле.

Фото: Piter.tv