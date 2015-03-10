В Песочном в квартире нашли труп с огнестрельным ранением

В поселке Песочный Курортного района обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 2 марта в 19:34 обратился знакомый погибшего. Выездом в поселок Песочный Курортного района в квартире дома 73 по улице Ленинградская, с огнестрельным ранением в туловище из своего гладкоствольного охотничьего ружья обнаружен труп 66-летнего мужчины.
Труп направили в морг. Изъято: ружье, 148 патронов, гильза.
Ранее в Колпино у мусорного бака нашли труп младенца в одеяле.
Фото: Piter.tv
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