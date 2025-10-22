В Песочном почти достроили общежитие для сотрудников онкологической больницы

В поселке Песочный Курортного района Петербурга завершается строительство общежития для сотрудников городской онкологической больницы. Объект на Ленинградской улице готов более чем на 95%, и сейчас строители работают на финальной стадии.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новое здание рассчитано на 111 квартир. В нем предусмотрены разные варианты планировок — от однокомнатных до четырехкомнатных. Дом имеет переменную этажность: восемь жилых этажей и технический уровень. Общая площадь объекта превышает 10,3 тысячи квадратных метров.

В трех секциях будущего общежития установлены лифты и мусоропроводы. Все инженерные системы размещены на цокольном этаже — здесь находятся тепловой пункт, водомерный узел и электрощитовая. Основные строительные работы уже завершены: возведен каркас здания, смонтированы фасад и кровля, установлены окна.

Сейчас на площадке работают 37 специалистов. Они завершают внутреннюю отделку помещений, проводят настройку инженерных систем — электроснабжения, вентиляции и связи — а также благоустраивают территорию вокруг здания.

Заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Валерий Усков отметил, что проекты, связанные со сферой здравоохранения, находятся на особом контроле ведомства. По его словам, новое общежитие поможет решить проблему проживания медицинских работников онкологической больницы и создать для них комфортные условия рядом с местом работы. Чиновник добавил, что подрядчик соблюдает утвержденный график строительства.

Сдать объект планируется во втором квартале 2026 года. Проект реализуется в рамках городской адресной инвестиционной программы.

Фото: портал "Строительный Петербург"