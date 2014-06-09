На проспекте Кузнецова в Петербурге произошел пожар в общежитии

На место оперативно прибыли спасатели, информация о пострадавших уточняется.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером 25 февраля произошло возгорание в здании общежития. По информации очевидцев, пожар начался на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Рихарда Зорге.

К месту происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. В тушении огня задействованы четыре единицы техники МЧС. Спасатели работают на месте, пытаясь локализовать возгорание. Данные о площади пожара, причинах случившегося и возможных пострадавших пока уточняются.

Накануне в городе уже произошел крупный пожар в жилом доме на Витебском проспекте. Тогда в результате инцидента погибла женщина. Еще одна пострадавшая получила переломы и была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пожар тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС. Огонь охватил две квартиры на площади 80 квадратных метров, а также затронул еще две квартиры в соседней парадной, где горело 14 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 30 человек.

Фото: Piter.TV