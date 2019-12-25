В Песочном построили современную школу на 1100 учеников

Четырехэтажное здание площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитано на 44 класса и оборудовано всем необходимым для комфортного обучения.

В Курортном районе Петербурга завершилось строительство новой школы на 1100 мест. Учебное здание появилось в поселке Песочный и станет одним из крупнейших образовательных учреждений района. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школу возвела группа "Самолет" в рамках программы развития застроенных территорий. Четырехэтажное здание площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитано на 44 класса и оборудовано всем необходимым для комфортного обучения. Внутри — современные лаборатории, мастерские, кружковые кабинеты, библиотека, спортзал и актовый зал. На территории школы разместили большой стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и зонами для игр. В проекте также предусмотрен бассейн и медицинские кабинеты.

Сейчас объект передается городу, а открыть школу планируется в 2026 году. Ранее в этом же квартале введен в эксплуатацию новый детский сад на 110 мест, что стало частью комплексного развития территории Песочного.

Фото: портал "Строительный Петербург"