В Песочном открыли общежитие для сотрудников онкокластера

В Курортном районе Санкт-Петербурга, в посёлке Песочный, ввели в эксплуатацию общежитие для сотрудников медицинского онкокластера. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Восьмиэтажное здание включает 111 квартир различной площади: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные. В каждой секции установлены лифты и мусоросборные камеры. Также оборудованы тепловой пункт, водомерный узел и электрощитовая. Общая площадь объекта превышает 13 тысяч квадратных метров.
Строительство велось в рамках Адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Ранее в Песочном уже открыли две парковки для посетителей и персонала. Напомним, медицинский кластер в Песочном объединяет несколько крупных онкологических центров.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Петербурге планируют достроить более 80 социальных объектов.
Фото: Piter.tv
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