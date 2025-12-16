В Песочном открыли общежитие для сотрудников онкокластера

Анонс В Курортном районе Петербурга завершилось строительство восьмиэтажного здания на 111 квартир. Объект возвели в рамках Адресной инвестиционной программы комитета по строительству.

В Курортном районе Санкт-Петербурга, в посёлке Песочный, ввели в эксплуатацию общежитие для сотрудников медицинского онкокластера. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Восьмиэтажное здание включает 111 квартир различной площади: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные. В каждой секции установлены лифты и мусоросборные камеры. Также оборудованы тепловой пункт, водомерный узел и электрощитовая. Общая площадь объекта превышает 13 тысяч квадратных метров.

Строительство велось в рамках Адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Ранее в Песочном уже открыли две парковки для посетителей и персонала. Напомним, медицинский кластер в Песочном объединяет несколько крупных онкологических центров.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Петербурге планируют достроить более 80 социальных объектов.

Фото: Piter.tv