В Колпино у мусорного бака нашли труп младенца в одеяле

Труп был завернут в одеяло.

В Колпино у мусорного контейнера был обнаружен труп новорожденного ребенка мужского пола. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 1 марта в 12:35 обратилась женщина. Она рассказала, что у мусорного бака напротив 4 подъезда дома 11 по Раумской улице лежит труп младенца, завернутый в одеяло.

Полицейские нашли труп новорожденного ребенка мужского пола, завернутого в одеяло (возраст около 38 недель) на указанном месте. Местный дворник рассказала, что нашла пакет на чердаке дома, вынесла его к пухто и только потом увидела, что в пакете труп ребенка.

На парадной дома имеются камеры видеонаблюдение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге.

Фото: Piter.tv