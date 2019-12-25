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Труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге
Сегодня, 11:52
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nastya960

Труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге

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Труп малыша направили в морг для установления причины смерти.

В Луге на Киевской улице около мусорного контейнера нашли тело младенца, завернутое в тряпки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Сообщение о находке поступило 20 февраля в 7:50. На месте работают полицейские, проводится проверка. По факту обнаружения мертвого младенца могут возбудить уголовное дело по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Труп малыша направили в морг для установления причины смерти.

В конце прошлого года в квартире на Дунайском проспекте нашли труп младенца.

Фото: Piter.tv

Теги: луга, труп, труп младенца
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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