Труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге

Труп малыша направили в морг для установления причины смерти.

В Луге на Киевской улице около мусорного контейнера нашли тело младенца, завернутое в тряпки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о находке поступило 20 февраля в 7:50. На месте работают полицейские, проводится проверка. По факту обнаружения мертвого младенца могут возбудить уголовное дело по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Труп малыша направили в морг для установления причины смерти.

В конце прошлого года в квартире на Дунайском проспекте нашли труп младенца.

Фото: Piter.tv