В квартире на Дунайском проспекте нашли труп младенца

У матери ребенка случились преждевременные роды.

Утром во вторник, 22 декабря, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи: медик сообщил о найденном в квартире на Дунайском проспекте, 33 корпус 1, трупе младенца. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что у 40-летней матери малыша случились преждевременные роды, и новорожденный мальчик скончался до приезда врачей. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Семья погибшего ребенка считается благополучной и не состоит на учете в ОДН.

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