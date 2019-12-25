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В квартире на Тимуровской нашли труп 10-летнего мальчика с инвалидностью
Сегодня, 9:09
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Тимуровской нашли труп 10-летнего мальчика с инвалидностью

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У погибшего было заболевание нервной системы.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства смерти 10-летнего мальчика, труп которого нашли 9 ноября в квартире на Тимуровской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На теле ребенка не нашли внешних признаков насильственной смерти. Известно, что у мальчика была инвалидность из-за заболевания нервной системы.

Подросток проживал в полной семье. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

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Фото: Piter.TV

Теги: дети, труп ребенка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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