В квартире на Тимуровской нашли труп 10-летнего мальчика с инвалидностью

У погибшего было заболевание нервной системы.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства смерти 10-летнего мальчика, труп которого нашли 9 ноября в квартире на Тимуровской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На теле ребенка не нашли внешних признаков насильственной смерти. Известно, что у мальчика была инвалидность из-за заболевания нервной системы.

Подросток проживал в полной семье. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

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Фото: Piter.TV