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В квартире в Тихвине нашли тело 12-летнего мальчика
Сегодня, 9:06
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В квартире в Тихвине нашли тело 12-летнего мальчика

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Погибший являлся инвалидом с детства (имел генетическое заболевание).

В Тихвине в квартире отчим обнаружил тело своего несовершеннолетнего пасынка. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился отчим несовершеннолетнего, который и обнаружил тело мальчика. Погибший 12-летний ребенок являлся инвалидом с детства (имел генетическое заболевание).

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.TV: В Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой.

Фото: Piter.tv

Теги: ребенок, тихвин, труп ребенка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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