В Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой

В Тихвине Ленинградской области мужчину подозревают в половом сношении с несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мама девушки. Она сообщила, что с конца августа 2020 года по сентябрь 2021 года 31-летний В. по обоюдному согласию совершал половые акты с её 16-летней дочкой.
Подозреваемый был задержан.
Малолетнего петербуржца подозревают в совращении 8-летнего мальчика.
Фото: Piter.tv
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