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В Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой
Сегодня, 8:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой

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В полицию обратилась мама несовершеннолетней.

В Тихвине Ленинградской области мужчину подозревают в половом сношении с несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама девушки. Она сообщила, что с конца августа 2020 года по сентябрь 2021 года 31-летний В. по обоюдному согласию совершал половые акты с её 16-летней дочкой.

Подозреваемый был задержан.

Малолетнего петербуржца подозревают в совращении 8-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: несовершеннолетняя, половое сношение
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Кривощекова Албина
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