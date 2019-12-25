В Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой

В полицию обратилась мама несовершеннолетней.

В Тихвине Ленинградской области мужчину подозревают в половом сношении с несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама девушки. Она сообщила, что с конца августа 2020 года по сентябрь 2021 года 31-летний В. по обоюдному согласию совершал половые акты с её 16-летней дочкой.

Подозреваемый был задержан.

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Фото: Piter.tv