Малолетнего петербуржца подозревают в совращении 8-летнего мальчика

В полицию обратилась мама пострадавшего.

В Петербурге 10-летнего мальчика заподозрили в совращении 8-летнего. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшего. Она сообщила, что в конце апреля 2021 года при посещении секции бассейна в помещении раздевалки, мальчик Саша под угрозой физической расправы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летнего сына.

Личность подозреваемого установлена, проводится проверка.

Недавно в Петербурге задержали серийного педофила за преступление 9-летней давности.

Фото: Piter.tv