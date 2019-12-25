Малолетнего петербуржца подозревают в совращении 8-летнего мальчика

В Петербурге 10-летнего мальчика заподозрили в совращении 8-летнего. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мама пострадавшего. Она сообщила, что в конце апреля 2021 года при посещении секции бассейна в помещении раздевалки, мальчик Саша под угрозой физической расправы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летнего сына.
Личность подозреваемого установлена, проводится проверка.
Недавно в Петербурге задержали серийного педофила за преступление 9-летней давности.
Фото: Piter.tv
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