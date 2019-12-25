  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Малолетнего петербуржца подозревают в совращении 8-летнего мальчика
Сегодня, 8:34
334
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Малолетнего петербуржца подозревают в совращении 8-летнего мальчика

0 0

В полицию обратилась мама пострадавшего.

В Петербурге 10-летнего мальчика заподозрили в совращении 8-летнего. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшего. Она сообщила, что в конце апреля 2021 года при посещении секции бассейна в помещении раздевалки, мальчик Саша под угрозой физической расправы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летнего сына.

Личность подозреваемого установлена, проводится проверка.

Недавно в Петербурге задержали серийного педофила за преступление 9-летней давности.

Фото: Piter.tv

Теги: насильственные действия сексуального характера, совращение
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Кривощекова Албина
Сегодня 9:13

Мур. Ищу парня который будет меня трахать) Парни скорострелы мимо) Я хочу удовлетворять все свои потребности и чтобы парень лизал все мои дырочки и давал в ротик. Написать в чат:--- http://bit.do/onlys

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии