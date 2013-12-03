В Петербурге задержали серийного педофила за преступление 9-летней давности

Жертвой преступника стали несколько детей, в их числе 11-летняя девочка.

Сотрудникам петербургской полиции удалось раскрыть изнасилование 11-летней девочки, совершенное в 2012 году. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнего мужчину. Во время допроса он признался в содеянном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В ходе расследования следователям удалось установить, что задержанный совершил целую серию подобных преступлений в отношении несовершеннолетних. Сейчас стражи порядка устанавливают личности жертв педофила.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство, совершенное еще в 1995 году.

Фото: Piter.TV