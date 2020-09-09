В Петербурге раскрыли убийство, совершенное еще в 1995 году

Потерпевший получил множественные колото-резаные ранения различных частей тела.

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло 7 мая 1995 года у дома №2 на Мастерской улице. По указанному адресу обнаружили труп 29-летнего военнослужащего с множественными колото-резаными ранениями различных частей тела. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать только 9 сентября 2021 года в Гатчине. Им оказался ранее не судимый 53-летний местный житель. По версии следствия, в ночь на 7 мая 1995 года он поссорился с умершим и ударил его несколько раз ножом. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Фото: Piter.TV