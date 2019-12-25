В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

Мужчина набросился с ножом на супругов, а затем скрылся.

В Петербурге задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Петербургу.

Инцидент произошел в конце августа в квартире одного из домов на Рябовском шоссе. По версии следствия, подозреваемый распивал спиртное с убитыми. В ходе ссоры он схватил нож и ударил супругов, после чего скрылся.

От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование продолжается.

Ранее в Ленобласти раскрыли убийство 11-летней давности.

Фото: Piter.TV