В Ленобласти раскрыли убийство 11-летней давности

Следствие приостановили, так как не удалось найти обвиняемого.

В Волосовском районе Ленобласти раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2010 года после обнаружения в квартире дома в деревне Сельцо трупа 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следствие приостановили, так как не удалось найти обвиняемого.

Спустя 11 лет расследование возобновили. Следователи заново допросили свидетелей, получили дополнительные сведения и задержали ранее судимого мужчину 1973 года рождения, уже отбывающего наказание в колонии. Он признал вину и назвал имя соучастника.

Второго подозреваемого задержали. Он также признался в содеянном.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти до смерти избил своего пожилого отца.

Фото: Piter.TV