Житель Ленобласти до смерти избил своего пожилого отца

Через неделю погибшему должно было исполниться 73 года.

Конфликт отца и сына в Волховском районе Ленобласти закончился трагедией. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ссора родственников произошла 5 сентября около 5:30 утра. У дома №15 на Школьной улице в поселке Селиваново 46-летний мужчина жестоко избил своего отца, которому через неделю должно было исполниться 73 года.

Пострадавший с ссадинами, кровоподтеками и гематомами головы сумел добраться до квартиры. Однако от полученных травм скончался.

Сына погибшего задержали и поместили в изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело.

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Фото: pixabay.com