В Колпино мужчине предъявили обвинение после приставаний к 12-летнему мальчику
Сегодня, 16:55
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

В Колпино был задержан мужчина по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего мальчика.

Как рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

Предварительным следствием установлено, что днем 14 сентября мужчина, находясь Колпино, совершил противоправные действия в отношении 12-летнего ребенка.

Фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

