Мужчину подозревают в растлении ребенка в Колпино

В Петербурге задержан житель Колпино, подозреваемый в домогательствах к ребенку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ, пишет "Фонтанка" 15 сентября.
К правоохранителям накануне обратилась мать потерпевшего. По словам женщины, злоумышленник приставал к нему в парадной дома на улице Ленина, а также в супермаркете.
Наряд ППСП поймал 34-летнего подозреваемого по "горячим" следам, пока вопрос о мере пресечения не решен.
Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали строителя-мигранта, пристававшего к девочке в Мурино.
Фото: Piter.TV
