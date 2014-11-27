Мужчину подозревают в растлении ребенка в Колпино

Злоумышленник приставал к школьнику в парадной дома на улице Ленина, а также в супермаркете.

В Петербурге задержан житель Колпино, подозреваемый в домогательствах к ребенку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ, пишет "Фонтанка" 15 сентября.

К правоохранителям накануне обратилась мать потерпевшего. По словам женщины, злоумышленник приставал к нему в парадной дома на улице Ленина, а также в супермаркете.

Наряд ППСП поймал 34-летнего подозреваемого по "горячим" следам, пока вопрос о мере пресечения не решен.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали строителя-мигранта, пристававшего к девочке в Мурино.

Фото: Piter.TV