Мужчину подозревают в растлении ребенка в Колпино
Сегодня, 9:55
Злоумышленник приставал к школьнику в парадной дома на улице Ленина, а также в супермаркете.

В Петербурге задержан житель Колпино, подозреваемый в домогательствах к ребенку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ, пишет "Фонтанка" 15 сентября. 

К правоохранителям накануне обратилась мать потерпевшего. По словам женщины, злоумышленник приставал к нему в парадной дома на улице Ленина, а также в супермаркете. 

Наряд ППСП поймал 34-летнего подозреваемого по "горячим" следам, пока вопрос о мере пресечения не решен. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали строителя-мигранта, пристававшего к девочке в Мурино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

