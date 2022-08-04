Он силой попытался увести в лесной массив 13-летнюю девочку.

Полицейские задержали строителя-мигранта, пристававшего к девочке в Мурино. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 августа обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что у дома 33 по Оборонной улице в Мурино неизвестный настойчиво приставал к ее 13-летней дочери, после чего силой попытался увести в лесной массив. Девочке удалось освободиться, когда ей помогла случайная прохожая. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Подозреваемым оказался 39-летний мигрант-нелегал из Узбекистана, работающий каменщиком на стройке в Мурино и проживающий там же в недостроенной квартире. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Видео: МВД по СПб и ЛО