Подозреваемый в совершенном 6 лет назад растлении школьницы задержан на Ладожском вокзале

В Петербурге сотрудниками правоохранительных органов задержан 35-летний уроженец Архангельской области, обвиняемый в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 11 лет. Инцидент произошёл в октябре 2019 года в жилом помещении в посёлке Мурино, где задержанный совершил запрещённые законом действия физического воздействия на 12-летнюю девочку, прикоснувшись к ней под одеждой, информирует издание "Фонтанка".

Фото: Piter.TV