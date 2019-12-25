Обнаженный мужчина фотографировал на телефон шестилетнюю девочку в Пушкине

Материалы проверки переданы сотрудникам Следственного комитета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранительными органами Пушкинского района проводятся мероприятия по выявлению лица, совершившего противоправные действия сексуального характера.

Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", днем ранее сотрудники правоохранительных органов получили обращение от жительницы района, являющейся матерью 6-летней девочки. Гражданка сообщила, что 30 августа возле жилого комплекса на Камероновской улице девочка играла во дворе на пандусе дома, когда из окна балкона третьего этажа наблюдала незнакомый мужчина, находившийся в обнаженном виде и производивший съемку ребенка на мобильный телефон.

Материалы проверки переданы сотрудникам Следственного комитета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV