Электромонтёра "Ленсвета" обвинили в смерти девушки

Девушка погибла в январе этого года.

В несчастном случае, который произошел в январе 2020 года в Невском районе Петербурга, обвинили электромонтера "Ленсвета", сообщил "Мегаполис".

Известно, что оборванные провода в Рабфаковском переулке убили 24-летнюю девушку. Обвиненная в смерти девушки специалист ведомства обходит территорию и помечает недочеты на воздушных линиях. Последняя до несчастного случая проверка проходила за полтора месяца. Следствие полагает, что специалист компании должна была предвидеть опасность и обратить внимание на близость веток деревьев, которые могли стать причиной обрыва проводов. Кроме того, экспертиза показала изношенность осветительной системы.

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Фото: Piter.TV