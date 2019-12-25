На рабочего обвалилась стена в Адмиралтейском районе

В каком состоянии находится рабочий, пока неизвестно.

Во вторник, 2 декабря, на набережной Обводного канала произошел несчастный случай, сообщил источник в правоохранительных органах.

В магазине "Элис" обвалилась стена. Плита упала на ногу рабочему: на место прибыла карета скорой помощи. Отмечается, что стены и несущие конструкции не повреждены. При каких обстоятельствах произошел инцидент, неясно. Также не уточняется, в каком состоянии находится рабочий.

Ранее мы писали, что "Нексия" попала в ДТП на Гренадерском мосту.

Фото: Piter.TV