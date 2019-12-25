На рабочего обвалилась стена в Адмиралтейском районе

Во вторник, 2 декабря, на набережной Обводного канала произошел несчастный случай, сообщил источник в правоохранительных органах.
В магазине "Элис" обвалилась стена. Плита упала на ногу рабочему: на место прибыла карета скорой помощи. Отмечается, что стены и несущие конструкции не повреждены. При каких обстоятельствах произошел инцидент, неясно. Также не уточняется, в каком состоянии находится рабочий.
Ранее мы писали, что "Нексия" попала в ДТП на Гренадерском мосту.
Фото: Piter.TV
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