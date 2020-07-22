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Петербургская прокуратура защищает права рабочего, который упал со строительных лесов
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Петербургская прокуратура защищает права рабочего, который упал со строительных лесов

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Несчастный случай не расследовали в установленный срок, акт пострадавшему не выдан.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. Работник строительного объекта упал со строительных лесов и получил травмы, выполняя монтажные работы, сообщили 31 июля в надзорном ведомстве. 

Несчастный случай не расследовали в установленный срок, акт пострадавшему не выдан, а также сведения и материалы по несчастному случаю в Государственную инспекцию труда и региональное отделение Фонда социального страхования не представлены. Прокурор обратился в суд с иском об обязании юридического лица составить акт и выдать его мужчине. В настоящее время исковое заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре ликвидирована свалка покрышек на Кузнецовской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: несчастный случай, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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