Петербургская прокуратура защищает права рабочего, который упал со строительных лесов

Несчастный случай не расследовали в установленный срок, акт пострадавшему не выдан.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. Работник строительного объекта упал со строительных лесов и получил травмы, выполняя монтажные работы, сообщили 31 июля в надзорном ведомстве.

Несчастный случай не расследовали в установленный срок, акт пострадавшему не выдан, а также сведения и материалы по несчастному случаю в Государственную инспекцию труда и региональное отделение Фонда социального страхования не представлены. Прокурор обратился в суд с иском об обязании юридического лица составить акт и выдать его мужчине. В настоящее время исковое заявление рассматривают.

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Фото: Piter.TV