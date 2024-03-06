Сборщика мебели насмерть придавило листами ДСП в Петербурге

Второй рабочий в тяжёлом состоянии.

На мебельном производстве в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай, в результате которого пострадали двое рабочих. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Профессора Качалова.

Двое рабочих, занимавшихся перемещением листов ДСП, оказались придавлены тяжелыми плитами. На месте происшествия выяснилось, что пострадавшие — 31-летний гражданин Республики Беларусь и 48-летний мужчина из Приморского края. Они работали на предприятии индивидуального предпринимателя, занимающегося сборкой мебели.

Оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. У белорусского рабочего диагностировали закрытые травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов, остановку сердца и последующее восстановление сердечной деятельности. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в шоковой реанимации. Его тело было направлено в морг.

Состояние второго пострадавшего остается тяжелым. Медики продолжают бороться за его жизнь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что прохожий заступился за девушку на Наличной улице и оказался задержан.

Фото: Piter.TV