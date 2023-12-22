Пьяный петербуржец сел на бокал и порвал промежность

Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии поместили в шоковую операционную.

Во втором часу ночи 6 марта в больницу поступил 47-летний петербуржец, который в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности сел на бокал. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину доставили в больницу из квартиры по улице Шаврова с рваной раной промежности и повреждением мочевого пузыря. Как оказалось, пьяный мужчина был по неосторожности сел на бокал.

Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии поместили в шоковую операционную. Жена мужчины рассказала, что около полуночи супруг разбудил её, был весь в крови, и не мог пояснить, что произошло. В это время женщина спала с ребёнком в соседней комнате.

Накануне на Софийской нашли два трупа с передозировкой наркотиками. Около двух часов ночи 5 марта в полицию экстренные службы поступило сообщение от 57-летней женщины. Она рассказала, что с 3 марта на связь не выходит её сын, который снимает квартиру на Софийской улице.Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь квартиры.

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