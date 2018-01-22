Прохожий заступился за девушку на Наличной улице и оказался задержан

Он решил предотвратить конфликт, выстрелив из сигнального пистолета в воздух.

В полицию Василеостровского района поступило сообщение о драке и звуках выстрелов возле дома 49 по Наличной улице в Санкт-Петербурге. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел между 26-летним местным жителем и его 37-летней знакомой. В ходе ссоры случайный прохожий, 52-летний безработный мужчина, решил вмешаться и попытаться прекратить конфликт необычным способом. Он произвел два выстрела в воздух из сигнального пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейским оперативно удалось установить личность стрелявшего. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Мужчина задержан.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодой человек устроил стрельбу на станции метро "Василеостровская".

Фото: Piter.TV