  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После "Красного треугольника" загорелась "Невская мануфактура"
Сегодня, 17:49
61
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После "Красного треугольника" загорелась "Невская мануфактура"

0 0

Полыхает четырехэтажное здание, площадь пожара устанавливается.

На Октябрьской набережной, 50, – на территории "Невской мануфактуры" – днем 15 сентября произошел пожар, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Сообщение о возгорании поступило в 16:14. Полыхает четырехэтажное здание, площадь пожара устанавливается. К ликвидации огня привлекли 20 человек от МЧС и четыре единицы спецтехники. 

По этому адресу находится комплекс зданий фабрики Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", также она известна как "Невская мануфактура".

Ранее мы рассказывали о пожаре в здании бывшего завода "Красный треугольник". В результате происшествия никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер) 

Теги: красный треугольник, невская мануфактура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии