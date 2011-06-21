После "Красного треугольника" загорелась "Невская мануфактура"

Полыхает четырехэтажное здание, площадь пожара устанавливается.

На Октябрьской набережной, 50, – на территории "Невской мануфактуры" – днем 15 сентября произошел пожар, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Сообщение о возгорании поступило в 16:14. Полыхает четырехэтажное здание, площадь пожара устанавливается. К ликвидации огня привлекли 20 человек от МЧС и четыре единицы спецтехники.

По этому адресу находится комплекс зданий фабрики Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", также она известна как "Невская мануфактура".

Ранее мы рассказывали о пожаре в здании бывшего завода "Красный треугольник". В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер)