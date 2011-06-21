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На территории "Красного треугольника" в Петербурге произошел пожар

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На территории бывшего завода "Красный треугольник" в Адмиралтейском районе днем 15 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на набережной Обводного канала поступила на пульт спасателей в 15:00. В четырехэтажном неэксплуатируемом здании размером 100х100 метров полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". К 17:03 огонь потушили. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что компьютерный томограф загорелся в больнице в Колпино. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: красный треугольник, набережная обводного канала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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