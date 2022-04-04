Компьютерный томограф загорелся в больнице в Колпино

Обошлось без пострадавших.

В эту субботу, 14 сентября, в больнице № 33 Колпинского района по улице Павловская произошел пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило дежурному в 12:17.

Известно, что в здании колпинской больницы загорелся компьютерный томограф на площади 1 квадратный метр. Пожар ликвидирован в 12:50. Из опасной зоны был эвакуирован 51 человек, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники и 40 человек личного состава МЧС.

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