В Покровской больнице заработал один из двух компьютерных томографов

В Покровской больнице починили один компьютерный томограф. Пациенты вновь могут проходить исследования. Об этом 6-го октября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
В общей сложности на территории два томографа. Накануне стало известно о том, что оба сломались. Один из них находится в стационаре, а другой — в частной клинике. Исследования проводятся за счет ОМС.
Необходимые детали для оборудования доставляются из-за рубежа. Для одного недостающую деталь уже доставили через таможню, а для второго детали в пути.
В следующем году больница купит новый компьютерный томограф.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19.
Фото: Piter.TV
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