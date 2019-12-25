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В Покровской больнице заработал один из двух компьютерных томографов
Сегодня, 13:09
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В Покровской больнице заработал один из двух компьютерных томографов

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Детали доставляют из-за границы.

В Покровской больнице починили один компьютерный томограф. Пациенты вновь могут проходить исследования. Об этом 6-го октября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В общей сложности на территории два томографа. Накануне стало известно о том, что оба сломались. Один из них находится в стационаре, а другой — в частной клинике. Исследования проводятся за счет ОМС.

Необходимые детали для оборудования доставляются из-за рубежа. Для одного недостающую деталь уже доставили через таможню, а для второго детали в пути. 

В следующем году больница купит новый компьютерный томограф. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, компьютерный томограф, оборудование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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