В Покровской больнице заработал один из двух компьютерных томографов

Детали доставляют из-за границы.

В Покровской больнице починили один компьютерный томограф. Пациенты вновь могут проходить исследования. Об этом 6-го октября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В общей сложности на территории два томографа. Накануне стало известно о том, что оба сломались. Один из них находится в стационаре, а другой — в частной клинике. Исследования проводятся за счет ОМС.

Необходимые детали для оборудования доставляются из-за рубежа. Для одного недостающую деталь уже доставили через таможню, а для второго детали в пути.

В следующем году больница купит новый компьютерный томограф.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.TV