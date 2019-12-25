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В Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19
Сегодня, 10:52
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В Петербурге разработали программу, которая будет принимать решение о госпитализации пациентов с COVID-19

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Компьютерная модель позволяет оценить необходимость госпитализации, стационар, в который пациента смогут поместить быстрее всего.

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук создали программное обеспечение, которое помогает принять решение о госпитализации больных COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Компьютерная модель поможет оптимизировать работу скорой помощи. При принятии решения ПО учитывает симптомы заболевания, количество доступных стационаров и уровень их загруженности, возраст пациента, удаленность места жительства пациента от больницы и другие факторы.

Разработчики отмечают, что для диспетчеров скорой помощи тяжело в оперативном режиме в условиях повышенной загруженности отслеживать и оценивать ситуацию по большому количеству параметров. 

В ходе исследования мы собрали набор данных со станций скорой помощи в двух районах Санкт-Петербурга. Они включают полностью обезличенную информацию о пациентах и врачах: возраст, симптомы, предварительный диагноз для пациента и общую продолжительность смены, время проведенное у пациента, возраст и пол для медперсонала. Оказалось, что некоторые из исследованных факторов действительно могут повлиять на скорость и эффективность принятия решений.

Николай Тесля, старший научный сотрудник лаборатория интегрированных систем автоматизации СПИИРАН.

После сбора и анализа информации программа будет предлагать схему госпитализации: где дополнительно обследовать пациента, и куда при необходимости его госпитализировать. ПО может просчитывать около 6 млн решений менее, чем за 10 минут. Оно выберет те варианты, которые обеспечивают наиболее быструю транспортировку и прием больного в стационар. В Петербурге неоднократно возникала ситуация, при которой у стационаров замечали очереди из "скорых". 

На данный момент готов первый действующий прототип, система будет совершенствоваться. Проект поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований в сфере борьбы с пандемией.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, компьютерная модель, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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