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У Покровской больницы вновь заметили очередь из машин скорой помощи
Сегодня, 22:33
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У Покровской больницы вновь заметили очередь из машин скорой помощи

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Насчитывается порядка 14 машин.

В Петербурге вновь заметили очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге. Об этом вечером 21 сентября пишет "Фонтанка". Около медучреждения увидели порядка 14 автомобилей, которые направлялись к приемному покою. 

Частенько очередь из машин скорой помощи замечали летом этого года. На тот момент в администрации Покровской больницы объяснили очередь из карет скорой помощи около стационара. "Пробка" образовалась из-за повышенного количества госпитализаций.

В Петербурге медленно, но уверенно уменьшается количество свободных коек для больных ковидом. Согласно данным на 21 сентября,  в городе свободны 18,97% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 21,32%. Ранее стало известно, что 22 сентября больница Святителя Луки развернет койки для больных COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: очередь, покровская больница, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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