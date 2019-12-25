У Покровской больницы вновь заметили очередь из машин скорой помощи

Насчитывается порядка 14 машин.

В Петербурге вновь заметили очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге. Об этом вечером 21 сентября пишет "Фонтанка". Около медучреждения увидели порядка 14 автомобилей, которые направлялись к приемному покою.

Частенько очередь из машин скорой помощи замечали летом этого года. На тот момент в администрации Покровской больницы объяснили очередь из карет скорой помощи около стационара. "Пробка" образовалась из-за повышенного количества госпитализаций.

В Петербурге медленно, но уверенно уменьшается количество свободных коек для больных ковидом. Согласно данным на 21 сентября, в городе свободны 18,97% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 21,32%. Ранее стало известно, что 22 сентября больница Святителя Луки развернет койки для больных COVID-19.

Фото: Piter.tv