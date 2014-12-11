В Петербурге свободно 21% коек для больных коронавирусом

За сутки в стационары поступили 211 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 20 сентября. Согласно документу, в Петербурге в коронавирусных больницах свободно 21,32% коечного фонда.

За сутки в стационары поступили 211 человек, а выписались 65 человек. В настоящее время в больницах находятся 4 372 человека, из них 421 пациент – в реанимации, к ИВЛ подключены 163 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 165 человек, в "Заре" – 605 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 59 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 20 587 человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 1137 новых случаев заболевания коронавирусом, 179 человек выздоровели и 37 человек ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных.

Фото: Piter.tv