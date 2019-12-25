В Петербурге выявили 1137 случаев заболевания COVID-19

После выходных статистика вновь пошла вниз.

За последние сутки в Петербурге выявили 1137 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1834.

Всего 179 человек выздоровели, 37 человек ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 19 744 случая заболевания, 11 992 человека были выписаны по выздоровлению, 778 человек скончались.

Ранее иммунолог рассказал, чем вреден сильный иммунитет при коронавирусе.

Фото: Piter.TV