Иммунолог рассказал, чем вреден сильный иммунитет при коронавирусе

Сильный иммунитет может вызвать цитокиновый шторм.

Иммунолог, профессор Александр Полевщиков объяснил, почему нужно ревакцинироваться от коронавируса, и нужна ли она людям с сильным иммунитетом. Интервью было опубликовано на "Фонтанке".

Профессор сказал о том, что пока что специалисты пока не знают, как долго держится иммунитет после болезни или прививки, а во время пандемии нужна защита, поэтому лучше перестраховаться. Вреда иммунной системе прививка не нанесет, так как наш иммунитет постоянно борется и за сутки переламывает миллионы антигенов. По словам Полевщикова, иммунной системе все равно, какой вирус попадает в организм.

Иммуннолог выразил мнение о том, что человеку с сильным иммунитетом ревакцинация, возможно, даже нужнее. Это объясняется тем, что сильный иммунный ответ связан с цитокиновым штормом. Прививка поможет подготовить организм в состояние готовности к встрече с конкретным вирусом.

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