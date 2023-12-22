Иммунолог разъяснил одновременное вирусное и бактериальное заражение организма

По его словам, в результате попадания вируса в организм активизируется микробная микрофлора.

Иммунолог Владимир Болибок разъяснил одновременное вирусное и бактериальное заражение организма. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новости об участившихся в России случаях одновременного выявления у пациентов и вирусной, и бактериальной инфекции. По его словам, бактериальную пневмонию традиционно вызывают микробы пневмококк и гемофильная палочка.

Болибок подчеркнул, что против этих вещей есть прививки, а распространение бактериального заражения может быть связано со снижением числа вакцинаций именно против этих возбудителей. В случае с одновременными заражениями он уточнил, что сначала в организм человека попадает вирус, в результате чего активизируется микробная микрофлора.

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Фото: Piter.tv