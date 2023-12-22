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Милонов объяснил предложение о штрафах и отправке на СВО за разводы
Сегодня, 13:17
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Милонов объяснил предложение о штрафах и отправке на СВО за разводы

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По его словам, такое мнение было озвучено во время дискуссии о законопроекте ЛДПР.

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил предложение о штрафах и отправке в зону спецоперации за разводы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, такое мнение было озвучено во время дискуссии о законопроекте ЛДПР о единовременной выплате молодоженам. Милонов отметил, что если молодоженам будут выплачивать по 10 тысяч рублей в целях повышения количества заключаемых браков, то за развод надо штрафовать в размере 100 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что не считает такой способ рабочим. Он также добавил, что наказывать отправкой в зону СВО следует тех, кто пьет и избивает жен.

Ранее эксперт Карпов сообщил, когда ждать нового подорожания яиц.

Фото: Piter.tv

Теги: виталий милонов, госдума россии, разводы, спецоперация, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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